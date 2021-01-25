P-72 ilk görev uçuşunu yaptı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gözü, kulağı olarak mavi vatanda görev yapacak, özellikle denizaltı savunma harbinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkinliğini daha da artıracak P-72 deniz karakol uçağı ilk görev uçuşunu gerçekleştirdi. Meltem-3 Projesi kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan “TCB-751” kuyruk numaralı P-72 deniz karakol uçağının görev uçuşunun ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile uçakta incelemelerde bulundu.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’ndan uçağa ilişkin bilgi alan Akar, personelle de sohbet etti. Akar, “Geçtiğimiz ay envantere giren P-72 deniz karakol uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin gözü, kulağı olarak Mavi Vatanımızda göreve başlamıştır. Yapacağınız görevler memleketimizin, milletimizin geleceği, güvenliği için çok önemli. Bizler elimizden geldiğince en modern teçhizatla Silahlı Kuvvetlerimizi donatmaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde bizim en önemli gücümüz nedir? Personelin bilgi, eğitim ve tecrübesi yani sizlersiniz. Sizlere güveniyor, sizlerden çok şey bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

9 saat havada kalabilir

Daha fazla denizaltının yerini tespit etmekte kullanılan sonar sistemi olan “sonobuoy” taşıma kapasitesine sahip uçak, bu özelliğiyle denizaltı savunma harbinde etkin kullanım imkânı sağlayacak. Kalkış ağırlığına bağlı olarak azami 9 saate kadar havada kalabilecek P-72 deniz karakol uçaklarıyla öncelikle keşif gözetleme ve denizaltı savunma harbi görevleri icra edilecek. Uçak üzerinde bulunan akustik ve manyetik algılayıcılar sayesinde tespit edilen denizaltılar, uçaktaki Mark-46 ve Mark-54 torpidolarıyla imha edilebilecek. P-72 uçaklarının, çok tehditli ortamda görev yapabilmesini sağlamak amacıyla elektronik karıştırmayı önleyici ve güdümlü mermi tehdidine yönelik kendini koruma sistemleri mevcut. P-72 uçağı, “Mavi Vatan”ın taktik deniz resminin oluşturulmasına katkı verecek ve bu bilgileri anlık olarak Deniz ve Hava Kuvvetlerinin ilgili birlikleriyle Link 11 ve Link 16 veri bağı sistemleri üzerinden paylaşacak. Arama ve kurtarma görevlerinde kullanılmak üzere uçak üzerinde kazazedeleri kurtarmak amacıyla can salı taşınabilecek. Projenin diğer 5 adet P-72 deniz karakol uçağının, bu yıl sonuna kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor.