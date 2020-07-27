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27.07.2020 - 10:36 | | DHA

Park kavgasında eniştesini öldürdü, yeğenleri yaralı

Konya'da Seyit Ali Y. evinin önünde 'araç park etme' tartışmasından çıkan kavgada komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun'u bıçaklayarak öldürdü. Kavgada öldürülen Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Olayın ardından Seyit Ali Y., oğlu Hasan Hüseyin Y. ve damadı Selçuk Recep K. gözaltına alındı.

Park kavgasında eniştesini öldürdü, yeğenleri yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Seyit Ali Y.  (48) ve komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun ile evinin önüne araç park ettiği nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışma, aile fertlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Seyit Ali Y., bıçakla eniştesi Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçakladı.

Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) , aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun  27)göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Seyit Ali Y. ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hasan Hüseyin Y. (23) ve damadı Selçuk Recep K. (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Park kavgasında eniştesini öldürdü, yeğenleri yaralı

Bir kadının yardım çığlığı! 'Sonum Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olmasın'İzmir’in Bornova ilçesinde, 2 çocuk annesi Suna B. (30), 8 yıllık eşi Ceyhun B.'den sürekli şiddete gördüğünü, açtığı boşanma davasının ardından ölüm tehditleri aldığını belirterek, "Benim sonum da Pınar Gültekin, Özgecan Aslan ve Münevver Karabulut gibi olsun istemiyorum" dedi.
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