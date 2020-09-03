Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır? Tkgm Portal İle Detaylı Tapu Ve Ada Parsel Sorgu İşlemleri

İnternet üzerinden bireyler ve kurumların her türlü işlemlerini yapması sebebiyle hayat birçok alanda kolaylaşmıştır. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi sayesinde arsa ve arazi sahibi olan kişiler internet üzerinden sorgulama yapabilmektedir.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Taşınmaz olan mülkiyetlerin bilgileri elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu durum Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi sayesinde olmaktadır. Sadece vatandaşların değil, pek çok kurumların ve kuruluşların faydalandığı bir sistemdir.

Kullanıcılar TKGM'nin kendi portalı üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek istemiyorlar ise bilgileri e-devlet üzerinden erişim sağlanması mümkündür. E-devlet üzerinden sorgulama yapabilmek için e-devlet üzerine kayıtlı olunması gerekir. Buradan tapu bilgileri sorgulama ekranından sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer e-devlet üzerinde kaydınız bulunmuyor ise mutlaka size en yakın PTT şubesinden geçici e-devlet şifresi almanız gerekmektedir. Aldığınız bu şifre ile girişinizi sağlayabilirsiniz. Giriş işlemlerinden sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü içerisinde ara yüze girilmesi ve sahip olduğunuz herhangi tapu hakkında bilgilere erişebilirsiniz. Fakat size ait bir tapu bulunmuyor ise bu bilgiyi e-devlet sizler ile paylaşacaktır.

TKGM Portal İle Detaylı Tapu ve Ada Parsel Sorgu İşlemleri

TKGM'nin açılımı Tapu ve Kadastro Müdürlüğüdür. TKGM internet sayfasından sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunun için siteye giriş yapıldıktan sonra sitede bulunan kullanım talimatlarına onay verilmelidir. Onaylanmadığı taktirde sistem giriş yapamıyorsunuz. Onay işleminden sonra tapunun adres bilgileri sistemde girilmesi ve arazinin uydudan çekilmiş resmi ile konumu ve bilgileri ekrana yansımaktadır.

Tapu ve Kadastro Bilgi sistemi sorgulama ekranı internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Bu sayede istediğiniz alandan internet yardımı ile sahip olduğunuz ada ve parsellerin sorgulama işlemleri yapılabilir. TAKBİS internet sitesi kullanım koşulları 11 farklı maddeden oluşmaktadır. Bütün bu işlemlerinin yapılabilmesi için kullanıcılar ön kullanım koşullarını okumalı ve kabul etmelilerdir. Kabul edilmediği taktirde siteye giriş yapılamaz ve sorgulama işlemleri gerçekleştirilemez.