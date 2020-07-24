Pascal İlkesi (Prensibi) Nedir? Pascal Prensibi Örnekleri İle Kullanıldığı Uygulama Alanları

Bir alana kuvvet etki edilir ise basınç oluşmaktadır. Basınç ise hidrolik sistemlerde çalışma kuvveti için çok önemli bir faktördür. Sıvılara basınç etki etmesi durumuna pascal kanunu denilmektedir.

Pascal İlkesi (prensibi) Nedir?

Bir sistemin çalışabilmesi için basınç faktörü en önemli faktörlerden birisidir. Kapalı sistemlerin içindeki sıvılara basınç uygulandığında ise içerisinde bulunan sıvı sistemin her yerine aynı basınç hakim olmaktadır. Bu olaya pascal prensibi adı verilmektedir. Adının pascal olmasının sebebi 17. yüzyılda Blaise Pascal tarafından keşfedilmiş olmasıdır.

Hidrolik sistem sıvı ile çalışan sistem anlamına gelmektedir. Sıvılar hidrolik sistemlerde bir mekanik itme çubuğu görevi yaparlar. Bunun sebebi hidrolik sistemin bir yerinden uygulanan kuvvet, basıncın sistemde düzenli olarak dağılmasından dolayıdır. Ayrıca pascal prensibinde basınç kapların yüzeyine dik açı olarak etki etmektedir.

Pascal Prensibi Örnekleri İle Kullanıldığı Uygulama Alanları

Pascal prensibi temelinde sıvılar oluşmaktadır. Aynı zaman da hidroliğin temeli de diyebiliriz. Pascal prensibi en çok piston ve silindir konularında göze çarpmaktadır. Bunun sebebi pascal prensibinin kesit alanı ve basınç ile alakalı olmasından kaynaklanmaktadır. Pascal prensibi günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Pascal prensibinin kullanıldığı birkaç alandan örnekler şunlardır:

1) Hidrolik Kriko pascal prensibinden faydalanılarak yapılmıştır. Hidrolik krikonun çalışma sistemi pascal prensibine göre uygulanır.

2) Pascal prensibine göre üretilen bir başka alan ise iş makineleridir. Pascal prensibinde sistemin bir yerinden üretilen basınç, sistemin herhangi bir başka noktasına sağlıklı bir şekilde iletilmektedir. Bundan hareketle Hidrolik iş makineleri üretimi yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca pistonların ve piston kollarının yüksek basınçlı hidrolik yağ ile ittirilmesi sebebiyle de makinelere çoklu hareket manevrası kazandırmıştır. Bu nedenle pascal prensibinin iş makineleri üzerinde de büyük etkisi bulunmaktadır.

3) Otomobillerin fren sistemleri de pascal prensipleri ile çalışmaktadır. Hidrolik fren sisteminde araçların frenlerine basıldığı zaman pedala bağlı olan silindirden balatalara doğru yağ geçer. Bu da fren balatalarının kapanmasını ve tekerlere sürtünmesini sağlar. Böylece araçlar bu fren sistemi ile yavaşlar veya durur.

4) Petrol kuyularında da pascal prensibi uygulanmaktadır. Petroller petrol kuyularından çıkartılır. Bunun için petrol kuyularından yukarı basınç uygulanır. Petrol kuyularında bulunan at başı pompalar yukarı çıktığında beraberinde hava moleküllerini de yukarıya çekmektedir. Böylece düşük basınç alanı ve vakum etkisi sağlar.