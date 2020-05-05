MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır? Patlıcanlı yufka topu tarifi ve malzemeleri nelerdir?
ABONE OL
05.05.2020 - 14:18 |

Patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır? Patlıcanlı yufka topu tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. Haftanın 2.gününde Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen programında gelinler bugün patlıcanlı yufka topu yapıyorlar. Peki patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır? Patlıcanlı yufka topu tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programında gelinler hünerlerini sergilemeye devam ediyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda gelinler bugün ise patlıcanlı yufka topu tarifini yapıyorlar. İzleyiciler ise yemeğin tarifini merak ediyorlar. Peki patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...

PATLICANLI YUFKA TOPU / 50 DK. HAZIRLIK VE PİŞİRME SÜRESİ

1 adet soğan

250 gr dan kuşbaşı (etler ayrı kavrulacak)

1 kaşık salça

2 adet patlıcan

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 adet yufka

Beşamel sos için:

2 tatlı kaşığı tereyağ

2 tatlı kaşığı un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı Muskat kendesi

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile yarışan güvercinlerine gözleri gibi bakıyorSiirt kent merkezinde 220 metrekare alanda güvercin besleyen İdris ve Lokman Durmuş kardeşler, fiyatlarının ikinci el arabayla yarıştığı hayvanlarına gözleri gibi bakıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Yastıkların içine gizlenmiş 87 bin 500 adet maske....

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda operasyon! Yastıkların içine gizlenmiş 87 bin 500 adet maske....

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Kiraladığı aracı hasarlı teslim eden şahsı vurdu!

Kiraladığı aracı hasarlı teslim eden şahsı vurdu!

Sıradaki Haber