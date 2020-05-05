Patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır? Patlıcanlı yufka topu tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programında gelinler hünerlerini sergilemeye devam ediyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda gelinler bugün ise patlıcanlı yufka topu tarifini yapıyorlar. İzleyiciler ise yemeğin tarifini merak ediyorlar. Peki patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...

PATLICANLI YUFKA TOPU / 50 DK. HAZIRLIK VE PİŞİRME SÜRESİ

1 adet soğan

250 gr dan kuşbaşı (etler ayrı kavrulacak)

1 kaşık salça

2 adet patlıcan

1 adet kapya biber

1 adet yeşil biber

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

1 adet yufka

Beşamel sos için:

2 tatlı kaşığı tereyağ

2 tatlı kaşığı un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı Muskat kendesi

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri