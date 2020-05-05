05.05.2020 - 14:18 |
Patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır? Patlıcanlı yufka topu tarifi ve malzemeleri nelerdir?
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. Haftanın 2.gününde Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen programında gelinler bugün patlıcanlı yufka topu yapıyorlar. Peki patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Gelinim Mutfakta programında gelinler hünerlerini sergilemeye devam ediyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda gelinler bugün ise patlıcanlı yufka topu tarifini yapıyorlar. İzleyiciler ise yemeğin tarifini merak ediyorlar. Peki patlıcanlı yufka topu nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...
PATLICANLI YUFKA TOPU / 50 DK. HAZIRLIK VE PİŞİRME SÜRESİ
1 adet soğan
250 gr dan kuşbaşı (etler ayrı kavrulacak)
1 kaşık salça
2 adet patlıcan
1 adet kapya biber
1 adet yeşil biber
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
1 adet yufka
Beşamel sos için:
2 tatlı kaşığı tereyağ
2 tatlı kaşığı un
1 su bardağı su
1 çay kaşığı Muskat kendesi
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri