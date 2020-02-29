Payitaht Abdülhamid 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Payitaht Abdülhamid 110. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 110. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid Oğuz boylarını toplamış, demiryolunun güzergahını belirlemiştir. Gustav da tutuklanmıştır. Gustav, serbest kalmak için pazarlık önerir. Abdülhamid’in kararı katidir. Cezasını Ahmet Paşa verecektir. Ancak Gustav bir tertip kurmuştur. Maktel tertibi gerçekleştirir. Osmanlı Rusya ile savaşın eşiğine gelir. Aynı anda Maktel son hamlesini de yapar. Sarayı havaya uçuracaktır. Halil Halid, Abdülhamid’in vereceği yeni görevi almadan önce, Payitaht sokaklarını huzura kavuşturmak zorundadır. Yanık ise Halil Halid ve adamlarına kinlidir. Kaybettiği parayı alabilmek için acımasızca saldırır. Halil Halid’in tüm adamlarını yakalayıp havasız bir odaya kapatır. Abdülkadir kendini aklamaya çalışırken, annesiyle arası iyice gerilir. Bidar, hem Abdülhamid’in kendisini affetmeyişi hem de oğluyla arasının bozulmasından dolayı acı çekerken, saraya gelecek misafirin gerçekte kim olduğunu öğrenir. Gülcemal, Blavatsky’yi dinlemez ve Mehmet ‘in yanına gitmeye karar verir ancak bedeli ağır olacaktır. Abdülhamid, Bidar’ı umutlandıracak bir hareket yapar... Bidar, nihayet Abdülhamid tarafından affedilecek mi? Halil Halid, adamlarını kurtarabilecek mi? Maktel, bombanın fitilini ateşlemeden önce durdurulabilecek mi? Osmanlı, Rusya ile savaşa girmekten nasıl kurtulacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





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