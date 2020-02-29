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29.02.2020 - 00:26 |

Payitaht Abdülhamid 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Payitaht Abdülhamid 110. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında

Ekranların sevilen dizisi Payitaht "Abdülhamid" 110. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Cuma akşamları ekrana gelen sevilen dizide bu hafta Abdülhamid, Bidar’ı umutlandıracak bir hareket yaptı ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. İşte gözlerin çevrildiği Payitaht "Abdülhamid" 111. yeni bölüm fragmanı ve 110. son bölüm kesintisiz izleme linki...

Payitaht Abdülhamid 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Payitaht Abdülhamid 110. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 110. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid Oğuz boylarını toplamış, demiryolunun güzergahını belirlemiştir. Gustav da tutuklanmıştır. Gustav, serbest kalmak için pazarlık önerir. Abdülhamid’in kararı katidir. Cezasını Ahmet Paşa verecektir. Ancak Gustav bir tertip kurmuştur. Maktel tertibi gerçekleştirir. Osmanlı Rusya ile savaşın eşiğine gelir. Aynı anda Maktel son hamlesini de yapar. Sarayı havaya uçuracaktır. Halil Halid, Abdülhamid’in vereceği yeni görevi almadan önce, Payitaht sokaklarını huzura kavuşturmak zorundadır. Yanık ise Halil Halid ve adamlarına kinlidir. Kaybettiği parayı alabilmek için acımasızca saldırır. Halil Halid’in tüm adamlarını yakalayıp havasız bir odaya kapatır. Abdülkadir kendini aklamaya çalışırken, annesiyle arası iyice gerilir. Bidar, hem Abdülhamid’in kendisini affetmeyişi hem de oğluyla arasının bozulmasından dolayı acı çekerken, saraya gelecek misafirin gerçekte kim olduğunu öğrenir. Gülcemal, Blavatsky’yi dinlemez ve Mehmet ‘in yanına gitmeye karar verir ancak bedeli ağır olacaktır. Abdülhamid, Bidar’ı umutlandıracak bir hareket yapar... Bidar, nihayet Abdülhamid tarafından affedilecek mi? Halil Halid, adamlarını kurtarabilecek mi? Maktel, bombanın fitilini ateşlemeden önce durdurulabilecek mi? Osmanlı, Rusya ile savaşa girmekten nasıl kurtulacak?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 111. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 110. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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