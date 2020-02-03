MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Pera Müzesi’nde Yol Filmleri seçkisi
ABONE OL
03.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Pera Müzesi’nde Yol Filmleri seçkisi

Pera Film, yılın ilk programında yer yer ürpertici, yer yer de yalnızlık duygularını açığa çıkaran ilginç yol hikâyelerini konu ediniyor.

Pera Müzesi’nde Yol Filmleri seçkisi

Pera Müzesi’ndeki Bir Yol Öyküsü sergisine paralel olarak sunulan film seçkisinde, yola çıkma haline ve yoldayken dönüşen duygulara odaklanan beş uzun metraj film yer alıyor. Gösterimi 5 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde ücretsiz gerçekleştirilecek seçki, ABD, İngiltere, İtalya, İran, Brezilya yapımı beş uzun metraj filmden oluşuyor. Programın en güçlü yapımların biri, seri katil Charles Starkweather’ın gerçek hikâyesine dayanan, Terrence Malick’in ilk uzun metraj filmi “Kanlı Toprak”. Ünlü yönetmenler Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami ve Ken Loach’un, Orta Avrupa’dan Roma’ya uzanan bir yolculuk sırasında gerçekleşen iç içe geçmiş üç hikâyeyi anlatmak için güçlerini birleştirdikleri “Biletler”de ise izleyiciler, bir tren yolculuğunun birçok insan için değişimin fitilini nasıl ateşleyebileceğine tanık oluyor. 

Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çukur 86. yeni bölüm fragmanı... Yamaç acı içinde itiraf etti

Çukur 86. yeni bölüm fragmanı... Yamaç acı içinde itiraf etti

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Yeni dönem başladı! Bu sabahtan itibaren emoji kullananlar...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Bakan'dan EYT açıklaması

Bakan'dan EYT açıklaması

Sıradaki Haber