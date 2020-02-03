Pera Müzesi’nde Yol Filmleri seçkisi

Pera Müzesi’ndeki Bir Yol Öyküsü sergisine paralel olarak sunulan film seçkisinde, yola çıkma haline ve yoldayken dönüşen duygulara odaklanan beş uzun metraj film yer alıyor. Gösterimi 5 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde ücretsiz gerçekleştirilecek seçki, ABD, İngiltere, İtalya, İran, Brezilya yapımı beş uzun metraj filmden oluşuyor. Programın en güçlü yapımların biri, seri katil Charles Starkweather’ın gerçek hikâyesine dayanan, Terrence Malick’in ilk uzun metraj filmi “Kanlı Toprak”. Ünlü yönetmenler Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami ve Ken Loach’un, Orta Avrupa’dan Roma’ya uzanan bir yolculuk sırasında gerçekleşen iç içe geçmiş üç hikâyeyi anlatmak için güçlerini birleştirdikleri “Biletler”de ise izleyiciler, bir tren yolculuğunun birçok insan için değişimin fitilini nasıl ateşleyebileceğine tanık oluyor.