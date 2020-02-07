Pervin Ersoy hakkındaki iddialara açıklama

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Müvekkilimiz Pervin ERSOY, her daim çalışan, üreten bir kadın olarak gerek ailesi, gerek ülkesi ve gerekse de evrensel sorumluluk bilinci ve gayreti ile oluşturduğu yaşam felsefesini tam ve eksiksiz yerine getirmeye çalışan duyarlı bir bireydir.

Yaklaşık 11 ay önce ülkemizin en kıymetli hazinelerinden biri olan turizme katkıda bulunmak amacıyla kültürel ve coğrafi zenginliğimizi daha geniş kitlelerle paylaşmak adına hiç durmadan, uzak yakın ayrımı yapmadan ülkemizi karış karış dolaşmaktadır. ‘Her şehri ünlüsüyle geziyoruz’ sloganı ile bugüne kadar toplam 12 ilimizi, o şehrin tanınan, sevilen en az bir kıymetiyle gezerek ülkemizin tanıtımı için büyük bir özveri ile çabalamaktadır. Müvekkilin biri ilköğretim 7. sınıfta eğitim gören ve diğeri henüz 5 yaşında iki evladına rağmen üstlenmiş olduğu bu önemli misyon ve sorumluluk, ayakta alkışlanması gereken bir değer iken, siyasetçi kimliğini gazeteci kimliğinin önüne geçiren Barış Yarkadaş isimli şahıs ne yazık ki müvekkil aleyhine gerçekdışı ve iftira niteliğindeki bir kısım ithamlarda bulunmaktadır.

Müvekkil, ülkemizin kışın çok zor geçtiği en uzak noktalarından biri olan Kars’ımızı ve Ankara Garı’ndan hareket ederek bir çok vilayetimizi dolaşarak Kars’a ulaşan Doğu Ekspres’inin tanıtımı için aylar önceden planlanan seyahate 04.02.2020 günü, 60 kişilik bir misafir topluluğuyla Ankara’dan başlatmıştır. 36 saat süren tren yolculuğunun Erzincan-Erzurum güzergahında Van’da yaşanan vahim olay müvekkil ve misafirleri tarafından büyük bir üzüntü ile öğrenilmiş ve o andan itibaren seyahat programında yer alan tüm eğlenceli (yöresel müzik ve dans) aktiviteler iptal edilmiştir. Neredeyse tamamı kadın ve anne olan katılımcılar ile müvekkil, ülkemizde yaşanan zor günlerin üzüntüsü ile Erzurum’ da Çifte Minareli Cami’de kayıplarımız için dua ederek tüm ülkenin acısına ortak olmuşlardır.

Başlamış olan seyahatin gelinen aşamada iptalinin zorluğu açık olup sabaha karşı varılan Kars’ da sabahın ilk ışıkları ile ‘Dünya Kültürel Miras’ listesinde yer alan ANİ ÖREN YERİ ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret esnasında rehberin aynen Aya İrini’deki gibi çok özel bir akustiğe sahip mekanı anlatırken Anadolu’daki farklı kültürlerin ve birlikte yaşamın zenginliğinin sembolü olan hüzünlü bir türkü; ‘Sarı Gelin’ ve yine son derece hüzünlü bir şarkı olan ‘Ah İstanbul, İstanbul Olalı’ eserleri katılımcıların yoğun ısrarı ile sanatçı tarafından küçük bir kuple seslendirilmiştir. Katılımcıların, mekanın akustiğine tanıklık etmek amacıyla yapmış oldukları ısrarın kırılamaması adına gerçekleşen ve tamamı 30-40 saniye süren ve aslında ortak acının paylaşıldığı bu masum olayın sanatçıya duyulan saygı ile müvekkil ve katılımcılar tarafından alkışlanmasını, Barış Yarkadaş tarafından son derece kötü niyetle ve çarpıtılarak müvekkili ve tüm katılımcıları itibarsızlaştırmak ve böylesine büyük bir acıyı kullanarak halkı kin ve nefrete sürüklemek için algı oluşturarak siyasete alet edilmiştir. Barış Yarkadaş’ın memleketini tanıtmak adına Kars’da bu özel görevi yerine getiren misafir müvekkile karşı yapılan bu yalan paylaşım sebebiyle müvekkil büyük bir üzüntü yaşamış ve acımasız saldırılara maruz kalmıştır.

Barış Yarkadaş’ın müvekkil aleyhine gerçek dışı ithamlarlarla yaptığı iftira ve hakaret içerikli iddia ve beyanları sebebiyle her türlü cezai ve hukuki süreç başlatılmıştır. Bu şahsın, müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eder mahiyetteki müvekkilimizin itibarsızlaştırma girişimlerine prim verilmemesini önemle rica ederiz.