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04.02.2020 - 16:58 | | DHA

Pitbull ile oklu kirpi avladılar!

Manisa'nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi iki köpekle  oklu kirpi avladığı belirlenen üç kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel  Müdürlüğünce 40 bin 201 lira para cezası verildi.

Pitbull ile oklu kirpi avladılar!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemerdamları Mahallesi Dedişler  mevkisinde, oklu kirpi avlandığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve Doğa  Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen ekipler, 3 kişiyi, 3 okluyu telef eden pitbull cinsi  köpekleriyle birlikte suçüstü yakaladı.

Suriye uyruklu oldukları anlaşılan şüpheliler, Kara Avcılığı Kanunu'na  muhalefet suçundan 21 bin 75 lira,  beslenmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek  için de 19 bin 126 lira olmak üzere toplam 40 bin 201 lira idari para cezası  kesildi.

El konulan köpekler, Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim  edildi.

 

 

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