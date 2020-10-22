Piyano tuşlu bir müzik aletidir ve siyah ile beyaz renklerden oluşur. Her birinin kendine özgü ses tonunu yer alır ve bu yüzden zengin bir çeşitlilik sağlar. Tabii tuşların kalitesi ve piyanonun üretimi ile kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak siyah ve beyaz tuşlar standart şekilde ortak sayı içerisinde yer alır.



Piyanoda Kaç Tane (Siyah/Beyaz) Tuş Vardır, Kaç Tane Oktav Vardır?



En merak edilen ve internette araştırılan konulardan biri piyanonun kaç tane tuşa sahip olmasıdır. Piyanoda tuşlar vasıtasıyla sesler teller üzerinden ortaya çıkar. Piyanonun tuşlarına basan piyanistler vasıtasıyla tahta çekiçler tellere değerek istenen sesin çıkmasına olanak verir. Böylece bir profesyonel bir piyanistin elinde harika müzikler yapılabilmektedir.



Bu resital gerçekleştirilirken piyano tuşlarına basılır. Genel olarak ise modern bir piyano içerisinde 88 tane tuş bulunmaktadır. Bunlardan 52 tanesi beyaz 36 tanesi ise siyah renklidir. Özellikle söz konusu akustik piyanolar olduğunda oldukça pahalı bir miktarın çıktığını söylemek mümkün. On binlerce TL'ye denk gelebilecek olan piyanolar, klasik müziğin vazgeçilmez müzik aletlerinden biridir.



Modern bir piyanonun ses genişliği açısından ise 7 oktava sahip olduğunu söylemek mümkün. Yani diğer bir deyişle 7 oktav ile bir minör üçlüyü kapsamaktadır. Bunlar kalın, ‘la’ üzerinden başlamak suretiyle, ‘do’ ile tamamlanmaktadır. Bu oktavlar hem beyaz hem de siyah tuşlar aracılığıyla ortaya çıkarılabilir. Bazıları beyaz ile bazı sesler siyah eşliğinde çıkarırken, bazıları ise birden fazla tuşa aynı anda basmak suretiyle meydana gelmektedir.