MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı
ABONE OL
14.02.2020 - 18:22 | | DHA

PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 2 genç kızı dağa götürmek için kaçıran PKKlı teröristler, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Teröristler tutuklanırken, genç kızlara ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verilip, Açıköğretim Lisesi'ne kayıtları yapıldı.

PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı

Olay Karayazı İlçesine bağlı Geventepe Mahallesi'nde yaşandı. Terör örgütü PKKnın dağ kadrosundan oldukları tespit edilen 2 terörist, Geventepe köyünde yaşayan 18 yaşındaki N.O. ile 21 yaşındaki D.O.'yu kaçırdı. Vatandaşların bilgi vermesi üzerine güvenlik güçleri konuyu Erzurum Valisi Okay Memiş'e aktardı. Vali Memiş'in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, genç kızları kurtarmak için harekete geçti. 

Jandarma timleri, Geventepe kırsalına düzenledikleri operasyonla 2 teröristi ve dağa kaçırmaya çalıştıkları kızları yakaladı. Karayazı Adliyesi'ne getirilen teröristler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı uzman psikolog ve sosyologlarca rehabilitasyon desteği verilen genç kızlar, Açıköğretim Lisesi'ne kaydedildi. 

 

Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gizli Dosya filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

Gizli Dosya filmi konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu

Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

Dev lunapark kapılarını açtı

Dev lunapark kapılarını açtı

Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

Sıradaki Haber