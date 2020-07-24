Planck Sabiti Nedir? Planck Sabiti Formülü Ve Değeri

Kuantum mekaniğinde elde edilen en küçük birimi temsil eden unsur Planck sabiti olarak bilinir. Başka bir anlam üzerinden sürekliliğin birimi olarak da tabir edilmektedir. 1900'lü yıllardan günümüze kadar ulaşmış en önemli bilimsel keşifler arasında yer alan ve güçlü bir formüle dayanan varsayımlar içerisinde bulunuyor.

Planck Sabiti Nedir?

Işığın bir dalga değil aslında parçacıklardan oluştuğunu gösteren, böylece enerji halinde yayılan yapı Planck sabit olarak bilinir. Özellikle kuantum mekaniğinde etki edilen en küçük birim şeklinde öne çıkıyor. Bağımsız dalga paketlerinden ortaya çıkan ve oluşan ışığın her birimi için Planck, foton ya da kuantum ismini verdi. Bu doğrultuda ışığın yayılması veya soğurulması konusunda, belirli enerji düzeylerine sahip iki ayrı enerji seviyesindeki geçiş olarak değerlendirilir.

Bu doğrultuda ortaya çıkan Planck sabiti ile beraber formül bilim ve fizik dünyasında büyük öneme sahip. Bu formül ile beraber Max Planck 1918 yılında Nobel Fizik ödülüne layık görülmüştür. Kısacası Max Planck bulduğu bu keşif ve formül ile beraber, kuantum kapılarını günümüzde sonuna kadar aralamış en önemli isimdir.

Planck Sabiti Formülü ve Değeri

Her ışığın yani diğer bir değişle rengin kendine özgü fotonları bulunmaktadır. Ve bu fotonlar en küçük birimler olarak bilinir. Örneğin mavi ışığın enerjisi yeşilden daha büyüktür. Aynı zamanda yeşili ise kırmızıdan daha büyük olduğunu söylemek mümkündür. Böylece enerji ve dalga boyu arasında bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Soğurulma ve yayılma miktarının en küçük değeri olarak ise hv noktasında enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu gidişat üzerinden ele alındığı zaman Planck sabiti formülü ve değeri noktasında; bir fotonun enerjisi üzerinden ona eşlik edecek olan elektromanyetik dalganın, frekansı arasında ortaya çıkan bağlantı şeklinde dile getirmek mümkün.

Max Planck formülü; E (Fotonun enerjisi, kuantum enerjisi) = h (Planck sabiti) x v (Işımanın frekansı)

Doğrudan ele almak gerekirse E = hxv şeklinde değerlendirilmektedir.

Özellikle kuantum dünyasının kapılarını sonuna kadar açma imkanı sağlayan bu sabit, günümüzde pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Kuantum fiziği olarak da yeni bir çığır açan formül üzerinden birçok farklı bilimsel keşif yapılmış durumda. Bu sebepten dolayı Max Planck ve ona göre attığı formül fizik dünyasında büyük öneme sahiptir.