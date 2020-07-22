Plevne Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Plevne savaşı döneminde Osmanlı ordusu en güçlü olduğu dönemlerinden birini yaşamaktaydı. Plevne savaşı farklı kaynaklarda Plevne Müdafaası olarak da bilinmektedir. Plevne savaşı Bulgaristan'ın Plevne şehrinde gerçekleşmiş olan bir savaştır. Plevne savaşı Osmanlı topraklarına ait olan Bulgaristan'ın Plevne şehrinin Rus ordusu tarafından kuşatılmasına ve Osmanlı'nın bu savaşta savunmada olmasına verilen savaştır.

Plevne Savaşı Kısaca Özeti

Ruslar Osmanlı imparatorluğu topraklarına ait olan Plevne'yi kuşatmıştı. Osmanlı ordusu Rusların bu kuşatmasına tam donanımlı olarak hazırdı. Savaşa başlanmadan önce Osmanlı paşalarından olan Mithat Paşa dönemin padişahına darbe düzenledi. Yapılan darbe sonucunda Sultan Abdülaziz tahttan indirildi ve idama mahkum edildi. Ruslar Osmanlı'ya harp ilan ettiğini bildirdiler. Ruslar ordusunun büyük bölümünün sevkini sağladı. Yaklaşık 550 bin askeri bulunan Rus askerlerinin çoğu Balkanlar'a doğru akın ettiler. Bir takım Rus askerleri de Anadolu'ya doğru akın etmek için Kafkasya'ya doğru ilerledi.

Ruslar Osmanlıya' karşı savaş planını gerçekleştirmek için Romanya ile bir anlaşma yapmak zorundaydı. Romanya ile yapılan anlaşma sonucunda Rusların artık tüm savaş planı hazırdı. Ruslar artık savaşa başladı. Rus askeri birliği Tuna nehri ardındaki Maçin bölgesini ele geçirdi. Bir başka Rus birliği ise Niğbolu'yu ele geçirdi.

Ruslar artık iyice Osmanlı için bir tehdit haline gelmişti. Osmanlı'nın demir yollarını ele geçirmeyi düşünen Rus birliği Osmanlı'nın ulaşım ağını kesmek istiyordu. Ruslar Şıpka'yı ele geçirdikten sonra tamamen kontrolü eline geçirdi. Planın gerçekleşen bu ilk safhasından sonra Bulgaristan'da Türklere katliam düzenlenmeye başlandı. Türklerin zenginliği ise Bulgar ordusuna katılıyordu.

Rusların ilerleyişi İstanbul'da endişe ile karşılandı. Stratejisiz bir direniş sergileyen Osmanlı ordusu için mağlubiyet kaçınılmazdı. Birliklerde başarısız olan Osmanlı paşaları geri çağırıldı. Yerlerine ise yeni paşalar getirilecekti. Osmanlı ordusu Karadağ'dan Rusları durdurmak için Balkanlara doğru hareket etti. Süleyman Paşa Edirne'den balkanlara doğru hareket etti. Ordusu ile birlikte Rusların ele geçirmiş olduğu bölgeyi tekrardan Osmanlı ordusuna kazandırdı. Kazanılan bu topraklar neticesinde Ruslar galibiyetin kolay olmayacağını anlamıştı.

Karadağ ve Sırbistan'da bulunan Osmanlı ordusu Plevne'ye hareket etti. Plevne Balkanlar ve batı için bir açılış kapısıydı. Ruslar için iyice tehdit haline gelen bu şehir Osmanlı'nın eline geçmişti. Ruslar Plevne'yi almak için taarruza başladı. Fakat Osman Paşa'nın askeri başarısı Rusları durdurdu. Osmanlı paşasının ordusunun elindeki aynalı martin tüfeklerinin mevzileri Rus tüfeklerinin mevzilerinden daha fazlaydı. Bu şekilde Plevne'yi almaya gelen Rus birlikleri püskürtüldü. Plevne toplamda 4 kez kuşatıldı. 3. taarruzda ise Ruslar artık Rumen ordusu ile taarruza başladı. 4. kez yapılan muharebede Plevne kuşatıldı.

Ruslar artık Plevne'yi ele geçirmişti.

Plevne Savaşı Tarihi

Plevne savaşı 1877 yılında başlayıp 1878 yılında sona ermiştir.

Plevne Savaşı Sonuçları

- Ruslar büyük mücadele sonucunda ancak Plevne'yi ele geçirebildi.

- Kazananın ve kaybedenin önemsiz olduğu bir savaş olarak kayıtlara geçmiştir.

Plevne Savaşı Önemi

Tarihin en önemli savunma savaşları olarak bilinir. Bu savaş sonrasında Rusların Osmanlı'ya karşı kolay galibiyet elde edemeyeceği anlaşılmıştır.

Plevne Savaşı Nedenleri

- Rusların sıcak denizlere inme politikası

- Rusların boğazları ele geçirmek istemesi

- Niğbolu'nun savunulmak istenmesi

- Balkanlara doğru ilerleyen Osmanlı'nın Ruslar tarafından tehdit olarak görülmesi.