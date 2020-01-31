MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Polis okulunda uyuz paniği! Okul 10 gün tatil edildi
ABONE OL
31.01.2020 - 16:46 |

Polis okulunda uyuz paniği! Okul 10 gün tatil edildi

İstanbul Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

Polis okulunda uyuz paniği! Okul 10 gün tatil edildi

Okulda eğitim gören bazı öğrencide baş gösteren uyuz nedeniyle Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu 10 gün tatil edildi.

Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafından alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı. 

 

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (31 Ocak 2020)İşte Türkiye ve dünyada aftanın öne çıkan haberleri...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da gece yarısı korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Herkesin gözünden kaçan detay!

Herkesin gözünden kaçan detay!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O tarih itibarıyla...

İnternet kafelere yeni düzenleme

İnternet kafelere yeni düzenleme

Sıradaki Haber