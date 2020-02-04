POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar için tarih verildi mi?

26. dönem POMEM'de 7 bin öğrenci lınacak. Adaylar tüm süreci tamamladı. Son duyuru kasım ayında gelmişti ve aradan uzun zaman geçerken şimdi binlerce kişi heyecanla sonuçların ilan edilmesini istiyor. SOn zamanlarda sık sık şu soru soruluyor: POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. dönem POMEM sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Adaylar yaklaşık iki aydır sonuçları beklerken sonuçları şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

POMEM NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.