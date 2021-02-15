POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 27. Dönem POMEM süreci için başvurular 8-24 Aralık 2020 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ardından 11 Şubat 2021 tarihinde POMEM sınav yerleri açıklandı. Bugün ise 27. Dönem POMEM sınavları uygulanmaya başladı. Polis adayları POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna bugünden itibaren yoğun ilgi göstermeye başladı. İşte Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan son duyuru...

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. dönem POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. POMEM sonuçlarının tarihine ilişkin bir duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

POLİS AKADEMİSİ'NDEN DUYURU

"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön saglık kontrolüne katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü yapılacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

Sınav Giriş Belgesi İçin Tıklayınız

