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28.12.2020 - 18:27 | | Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,  büyük tepkiye neden olan sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ifadeye çağrılacak

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlunun açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmış,  katıldığı TV programındaki  konuşma kayıtları istenmişti. DHA muhabirinin  edindiği bilgilere göre Prof. Dr. Sofuoğlunun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlunun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı,  Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlunun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

Prof. Dr. Sofuoğlu'nun üniversite öğrencilerinin yaşam tarzıyla ilgili eleştiri yaparken kullandığı ifadeler tepkilere  neden olmuştu.

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