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24.07.2020 - 11:27 |

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın biyografisi

Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya Cami için atanan imamları ve müezzinleri açıkladı. Ayasofya Cami'ne baş imam olarak atanan isim Profesör Doktor Mehmet Boynukalın oldu. Peki, Mehmet Boynukalın kimdir, ne gibi çalışmalara imza attı? İşte Prof. Dr. Mehmet Boynukalın biyografisi...

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın biyografisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde görevlendirilen imamları ve müezzinleri açıkladı. Ayasofya cami baş imamı olarak atanan Mehmet Boynukalın kimdir?

PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, El-Ezher’deki lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında tamamladı. İngiltere’de bilimsel araştırmalar yaptı. Çalışma alanları; ilk dönem fıkıh usulünün oluşumu, fıkıh usulünde yenilenme tartışmaları, yazma eserlerin neşri.

EĞİTİM BİLGİLERİ

* Lisans, El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1992)
* Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995)
* Doktora, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1999)

Vatandaşlara pandemi tedbirleri anonsları yapılıyorAyasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar cuma namazı için saf tutmaya başladı. Pandemi tedbirleri kapsamında vatandaşlara konu hakkında uyarı anonsları yapılıyor.
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