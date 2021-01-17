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17.01.2021 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Sönmez'den aşı olmayı reddedenlere şimdi de 'köpek' benzetmesi

Daha önce, koronavirüs aşısı olmayı reddedenlere “vatan haini” diyen Prof. Bingür Sönmez, (69) bu kez aşı olmayanları, aşısız köpeğe benzetip “aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek” diye konuştu. Sönmez’in bu sözleri sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Prof. Dr. Sönmez'den aşı olmayı reddedenlere şimdi de 'köpek' benzetmesi

Kalp ve damar cerrahı Prof. Bingür Sönmez (69), katıldığı bir TV programında “Ben aşı olmak istemiyorum deme hakkı yok kimsenin. Herkes aşı olmak zorunda. Değil İstanbul, değil Türkiye, bütün dünyanın yüzde 70-80 oranında aşı olmazsa önümüzdeki 4-5 yıl korona pandemisi ile beraberiz. Virüs her yıl mutasyona uğrayacak. Her yıl aşı olacağız” dedi.

'KÖPEK' BENZETMESİ

Sönmez, “Aşı olmayanlar ne olacak? Hani köpeklere aşınız var mı diye söylüyordu, şimdi artık insanlara sorulacak. Pasaport alamayacaklar, uçağa binemeyecekler, toplu taşımaya giremeyecekler. Aşı olmayanlara yaşama şansı verilmeyecek” diye konuştu.

'VATAN HAİNİ' 

Sönmez, daha önce katıldığı bir başka programda da “Ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz” sözleriyle tepki çekmişti. 

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