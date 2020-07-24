Protein Sentezi Nedir? Sırası İle Protein Sentezinin Aşamaları Ve Denklemi

Protein sentez, içerisinde sırasıyla gerçekleşen 3 farklı olay bulunmaktadır. Bunlar replikasyon, transkripsiyon ve translasyon olaylarıdır. DNA'dan protein sentezine doğru gerçekleşen bu olayda DNA'dan protein sentezlenir. Fakat proteinden DNA sentezlenemez.

Protein Sentezi Nedir?

DNA yapılarında genetik kodlar bulunmaktadır. Bu kodlara göre de ribozom organelinde protein molekülünün yapılması gerçekleşir. Bu durum amino asitlerin katkısıyla gerçekleşmektedir. Ouşan bu olaya da protein sentezi adı verilir.

DNA yapısı içerisinde RNA vasıtası ile ribpozomdan protein sentezlenmesine sanal doğma adı verilmektedir. DNA'nın kendini eşlemesine replikasyon denir. Böylece santral doğma replikasyon işlemi ile DNA'dan RNA'ya ve RNA'dan ise proteine doğru olduğu şeklinde açıklanmaktadır. Santral doğma bu açıklama ile kullanılmaya başlanmıştır.

Protein sentezinde görev alan 7 farklı organeller bulunmaktadır. Bunlar; DNA, mesajcı RNA, taşıyıcı RNA, amino asitler, enzimler, ATP ve ribozomdur.

Sırası ile Protein Sentezinin Aşamaları

Protein sentezlerinişn aşamaları 3 farklı şekildedir. ortaya çıkar. Bunlardan biri replikasyondur. Replikasyın Hücre yaopılarındakş DNA'ların içindd yer alan genetik tamamı 2 katına çıkarılır. Fakat bu işlem ikisinin de genetik metaryallerin aynısı olacak şekilde oluşturulur.

Bir diğeri ise transkripsiyondur. Nükleotit dizininin RNA dizisi olacak şekilde kopyalanmaktadır. Bu durum polimeraz enzimi aracılığı ile gerçekleşir.

Hücrenin protein sentezlenmesi amacıyla gerekli olan biyokimyasal sürece protein sentezi denmektedir. Bu terin bazen protein translasyonu olarak tanımlanabilir. Fakat tarnskripsiyon ile başlayıp translasyonla biten b,r süreçtir.

Translasyon ise transkripsiyon sonucunda ribozomlarda gerçekleştirilen amino asit zinciri ve polipeptit sürecidir. Bu süreçte ribozomlarda gerçekleştirilen amino asitler MRNA'daki kodlara uygun yapılmaktadır.

Protein sentezinin aşamaları şu şekilde açıklanmaktadır:

- DNA zincirlerinde bulunan bir taraf kopa alınır.

- MRNA sitoplazmaya ve daha sonra ribozoma geçmektedir.

- MRNA tek seferde ribozom üç düzleminden geçmektedir.

- Transfer RNA ce açık DNA düzlemi ile birleşmektedir.

- TRNA üretilen amino asitlerden tepede olanı serbest bırakır. amino asit zincirlerini ise birleştirir.

Proten sentezi hücrelerin 4 kısmında gerçekleşmektedir. Bu kısımlar sitoplazma, mitokondri, kloroplast ve granülü endoplazmik retikulumdur.

Protein Sentezinin Denklemi

Protein sentezinin tanımı haricinde denklemi de oldukça önemlidir. Bu denklem herkes tarafından bilinemeyebilir. Protein sentezinin denklemi ise şu şekilde açıklanmaktadır.

Protein sentezi denklemi: n (aminoasitler)> Protein + n-1 (HZO)