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28.12.2020 - 07:00 | | MİLLİYET İzmir

‘Railbot’ otoyolda göz açtırmayacak

İzmir’de genç girişimci Üzeyir Akova, yoldaki bariyer üzerinde tamamen otonom kabiliyetli hareket edebilen sesli ve ışıklı robot tasarladı.

‘Railbot’ otoyolda göz açtırmayacak

Robot sayesinde kural ihlali anında tespit edilip polise bildirilecek. Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü’nden mezun olduktan sonra endüstriyel otomasyon ve güneş enerji santralleri projeleri yürüten Akova, emniyet şeridi ve hız sınırı ihlallerini ortadan kaldırmak, trafik kurallarına uyum sağlamak adına otomasyon sektöründe edindiği tecrübelerle kazaların önlenmesi için otonom kabiliyetli teknolojik cihaz geliştirmeyi başardı.

Yatırımcı bekliyor

Akova, otoyoldaki bariyerler üzerinde tamamen otonom kabiliyetli hareket edip, trafiği kontrol ederek sesli ve ışıklı uyarı yapan, ihlalleri anında üzerindeki haberleşme protokolleriyle emniyet müdürlüklerine bildirecek robotu, yazılımcı ve mühendislerden oluşan ekibiyle tasarladı. Akova’nın “Railbot” adını verdiği kutu şeklindeki robot, emniyet şerit ihlali yapan ve hız sınırını aşan araçların plakalarını polise iletecek. Akova, robotun enerji kaynağının güneşten sağlanacağını söyledi. Genç girişimci, robotun üretimi için yatırımcı bekliyor.

‘Railbot’ otoyolda göz açtırmayacak

 

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