Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu

İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniyor. Maneviyatın artış gösterdiği, şükretmenin arttığı ve 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlayacak? Ramazan ayı başlangıç tarihini ve bitiş tarihini öğrenmek isteyenler, Ramazan Bayramı 2020 taihleri hakkında da bilgi almak istiyor. Ramazan Bayramı bu yıl hangi günlere denk geliyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 2020 yılında, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak.

Ramazan ayı 2020 yılında, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020 TARİHLERİ

Ramazan Bayramı 2020 Yılında 24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayacak. Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü yaşanacak. 26 Mayıs Salı günü ise Ramazan Bayramı'nın son günü yaşanarak, bayram bitecek.

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Bayram; bir ay boyunca iyilik, ibadet ve tefekkürle kendini her yönüyle eğiten müminlere ramazan-ı şerif’in en güzel armağanıdır.

Bayram; kardeşine tebessüm etmeyi sadaka bilen peygamber ahlakının müntesiplerine, yeryüzündeki olanca kötülüğe karşılık, kardeşlik ve muhabbeti bütün âleme yaymak için büyük bir umut ve azimle çalışan iyilik erlerine, âlemlerin rabbinden bir hediye ve rahmet vesilesidir.

Bayramları anlamlı kılan, can taşıyan her varlığın bu iyilik ve güzellik ikliminden en güzel şekilde istifade etmesidir. Dolayısıyla acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bütün müminler olarak aynı hissiyatı ve aynı sevinci yaşamak adına birlik-beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, gönül köprülerimizi onarmak ve güçlendirmek bayramların bizlere yüklediği en önemli görev olmalıdır.