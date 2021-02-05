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05.02.2021 - 16:28 |

Ramazan ayı, bayramı ne zaman? Ramazan 2021 tarihi

2021 Yılının Ramazan ayı tarihi belli oldu. Milyonlarca vatandaş, Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Ayı tarihini duyurdu. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? İşte Ramazan 2021 hakkında meak edilenler...

Ramazan ayı, bayramı ne zaman? Ramazan 2021 tarihi

İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan 11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi belirlendi. Üç gün süren Ramazan Bayramı tarihleri de belli oldu. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı 2021 hangi tarihlerde idrak edilecek?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlıyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü tarihinde ise sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2021 TARİHİ

Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak, 15 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır.

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