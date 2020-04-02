Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?
İslam aleminde mübarek üç aylar içerisinde yer alan Ramazan-ı Şerif ayı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Peki Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlayacak? Bayram hangi tarihlere denk geliyor?
Ramazan ayı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Ramazan ayı içerisinde yapılan sahurun ardından gün boyu yeme ve içmeden kesilen müslümanlar günü kılınan beş vakit namaz ile tamamlıyor. Akşam ezanının okunması ile birlikte iftar sofraları kuruluyor ve oruç açılıyor. Akşam namazının ardından yatsı ezanın okunması ile camilerde teravih namazı kılınıyor. Peki Ramazan ayı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020