Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?

Ramazan ayı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması bu ayın önemini bir kat daha arttırıyor. Ramazan ayı içerisinde yapılan sahurun ardından gün boyu yeme ve içmeden kesilen müslümanlar günü kılınan beş vakit namaz ile tamamlıyor. Akşam ezanının okunması ile birlikte iftar sofraları kuruluyor ve oruç açılıyor. Akşam namazının ardından yatsı ezanın okunması ile camilerde teravih namazı kılınıyor. Peki Ramazan ayı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak. İlk oruç için 23 Nisan'ın 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk oruç 24 Nisan tarihinde tutulacak. Bir ay sürecek olan Ramazan ayı 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayının ardından üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020