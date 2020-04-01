Ramazan bayramı ne zaman? 11 Ayın sultanı Ramazan 2020 hangi tarihte başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Nisan ayında başlayacak. Nisan ayına girmemizle birlikte Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. 11 Ayın sultanı olarak bilinen ve İslam alemi için maneviyatı yüksek olan Ramazan ayında Müslümanlara oruç tutmak farz. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2020 bu yıl ne zaman idrak edilecek? İşte Ramazan 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan ayının bu yıl ne zaman başlayacağı, ne zaman sona ereceği belirlendi. Diyanet İşleri Başakanlığı'nın resmi internet sitesinde paylaştığı bilgilere göre Ramazan ayı...

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı