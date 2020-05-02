Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? Bayramda kısıtlamalar kalkacak mı?

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan ramazan ayı içerisinde 8 gün geride kaldı. Ramazan ayında geride kalan 8 günün ardından bayram için araştırmalar da hızlanmaya başlandı. Bu yıl Ramazan ayı corona virüs gölgesinde devam ederken camilerde cemaat ile teravih namazı kılınamıyor. Peki Ramazan Bayramı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor? Bayram'da kısıtlamalar kalkacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı arefesi 23 Mayıs tarihine denk geliyor. Arefe günü öğleden sonra izinli sayılacak olan vatandaşlar toplamda 3,5 gün sürecek olan bayram tatilinin tadını çıkaracak.

BAYRAMDA KISITLMALAR SONA ERECEK Mİ?

Ramazan Bayramında kısıtlamaların sona ermesi beklenmiyor. Özellikle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağının bayram süresince devam etmesi bekleniyor.