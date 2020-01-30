Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2020 Ramazan ve Kurban bayramları ne zaman kutlanacak?
Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak kabul edilen ve milyonlarca vatandaşımızın oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazan ile ilgili en çok merak edilen Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte 2020 Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri...
2020 yılının ilk ayını geride bırakmak üzere olduğumuz şu günlerde Ramazan ayı için de heyecan artmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oruç ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız şimdiden Ramazan ne zaman, hangi ay başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların yanıtları hem de 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ