Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2020 Ramazan ve Kurban bayramları ne zaman kutlanacak?

2020 yılının ilk ayını geride bırakmak üzere olduğumuz şu günlerde Ramazan ayı için de heyecan artmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da oruç ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanan yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız şimdiden Ramazan ne zaman, hangi ay başlıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların yanıtları hem de 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayarak, 23 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ - YARIM GÜN - 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI - 1. GÜN - 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI - 2. GÜN - 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI - 3. GÜN - 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI - 4. GÜN - 3 AĞUSTOS PAZARTESİ