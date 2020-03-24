Ramo 11.yeni bölümü bu akşam var mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? | İşte Ramo oyuncuları

Ramo bu akşam var mı? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini yaptığı senaryosunu Yılmaz Şahin’in yazdığı Ramo dizisi salı akşamları yayınlanıyor. Ramo’nun 11.bölümü izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Corona virüsü nedeniyle setlerin ara vermesi bekleniyor. Peki Ramo’nun 11.yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

RAMO’NUN 11.BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV yayın akışında Ramo’nun yeni bölümünün bugün saat 20.00’da yayınlanacağı yer alıyor.

RAMO OYUNCULARI KİMLERDİR?

Murat Yıldırım

Esra Bilgiç

İlker Aksum

Görkem Sevindik

İdil Fırat

Yiğit Özşener

Cemre Baysel

İlhan Şen

Macit Koper

Sacide Taşaner

RAMO 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

RAMO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde, Ramo ve ailesi, Adana’da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar.

Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir.

Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar.

Bu yolda Ramo’yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel’dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira.

Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz’un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder.

Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Murat Yıldırım 1979 yılında Konya'da doğdu.Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu.

2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldı. Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı.

Murat Yıldırım, 2020 Ocak ayında başlayacak olan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırıyor.