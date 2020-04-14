Ramo bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? Türk diziseveler bu sorulara yanıt arıyor. Corona virüs nedeniyle birkaç haftadır ekrana gelmeyen dizinin akıbeti yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin salı günleri ekrana gelen dizisi Ramo corona virüs needniyle bu akşam da ekranda olmayacak. Dizinin yerine 'Güldür Güldür Show'un tekrarı yayınlanacak. Ramo'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında yapılan bir açıklama ise henüz yok.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralmaktadır. Ramo’nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Etrafı kuşatılan Ramo, sevdiği kadın Sibel’le birlikte bir yola çıkar. Ancak yolun sonunda unutamadığı geçmişleri onları beklemektedir.