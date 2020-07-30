MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
ABONE OL
30.07.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası

Şule Çet davasında hazırladığı raporla tepki çeken Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın, 6 ay süreyle meslekten men edildi.

Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
PAŞA ALYURT Ankara

Türk Tabipler Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın’ın meslekten 6 ay süreyle men edilmesi yönünde karar aldı. Aydın, Şule Çet davası dosyasına giren raporda, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerini kullanmış, hazırladığı rapor kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu. Aydın hakkındaki gelişmeyi kişisel Twitter hesabından duyuran Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, “Şule’nin davasında; ‘Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir’ şeklinde tıp bilimine, hukuka ve ahlaka aykırı mütalaa veren Dr. Mehmet Nuri Aydın’a Ankara Tabip Odası tarafından 6 ay meslekten men edilmiştir” sözlerini kullandı. 

Bakan Soylu, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerinde bulunduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale’de Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimlerinde bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aracını çalan kişi yeğeni çıktı

Aracını çalan kişi yeğeni çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paradan kesilmeyecek

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Adana'da bir kadın silahlı saldırıya uğradı

Adana'da bir kadın silahlı saldırıya uğradı

Sıradaki Haber