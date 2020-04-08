Redif Nedir? Redif Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Redif Ne Anlama Gelir?

Osmanlı döneminde askeri görevini tamamladıktan sonra yedeğe alınan er redif anlamına gelmektedir. Sözlü olarak gündelik yaşam içerisinde çok fazla kullanılmayan bir kelimedir. Ancak farklı kaynaklarda ve yazılı metinlerde çok fazla karşılaşılıyor.

Redif Kısaca Ne Demektir?

Kısaca Osmanlı döneminde yedeğe alınmış askerlere redif denmektedir. Özellikle cümle içerisinde birine takılmak, dalga geçmek ya da onu küçük rütbeli göstermek için de kullanılabilmektedir. Sözlü olarak çok fazla tercih edilmese bile yazılı metinlerde farklı amaçlar doğrultusunda kişinin karşısına çıkabilmektedir.

TDK’ya Göre Redif Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında da aynı şekilde redif, askerlik görevini tamamladıktan sonra yedeğe alınmış er olarak geçmektedir. Özellikle yazılı metinlerde çok fazla karşılaşılan bu kelimenin başka bir anlamı yoktur. Farklı cümlelerde hem gerçek anlamında hem de mecazi olarak değişik amaçlar doğrultusunda kullanılabilmektedir.