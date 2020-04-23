Reel Ne Demek? Reel Olmak Ve Reel Sektör Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Reel Fransızca kökenli bir kelime olarak Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Reel kelimesi ‘gerçek’ mânâsına gelmektedir. Aynı zamanda bu kelime birçok değişik sözcük üzerinden de eş anlamlı şekilde anlatılabilmektedir.

Reel Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Reel kelimesi sözlük anlamı olarak gerçek şeklinde tabir edilmektedir. Herhangi bir varlığın, nesnenin ya da olgunun gerçekliği yansıtması olarak söylenebilir. Aynı zamanda yalan olmayan, doğruluk, yapay olmayan, temel, başlıca ve asıl gibi unsurlar üzerinden bağdaşmaktadır.

Bu bağlamda reel olmak ise hayata gerçek anlamda bakmak ve gerçekçiliği felsefe olarak düşünce yapısında temel almak gibi anlatılabilir. Reel sektör ise mal ve hizmet üretiminin belli başlı bazı üretim faktörlerinin kullanılarak gerçekleştirilmesi şeklinde anlatılabilir.