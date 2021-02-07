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07.02.2021 - 16:12 |

Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Üç aylar yaklaşıyor. Recep ayı için gün sayılırken Regaib Kandili için de nefesler tutuldu. 2021'nin ilk kandili olan Regaib Kandili'nin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki Regaib Kandili ne zaman?

Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

İslam alemi için üç aylar büyük bir heyecanla bekleniyor. Üç ayların ilk ayı recep ayı ve bu ay içerisinde Regaib Kandili idrak edilecekç Tam tarihi merak eden müminler "Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?" diye soruyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç aylar 13 Şubat'ta başlıyor. Regaib Kandili ise 18 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek.

Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor

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