07.02.2021 - 16:12 |
Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Üç aylar yaklaşıyor. Recep ayı için gün sayılırken Regaib Kandili için de nefesler tutuldu. 2021'nin ilk kandili olan Regaib Kandili'nin hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki Regaib Kandili ne zaman?
İslam alemi için üç aylar büyük bir heyecanla bekleniyor. Üç ayların ilk ayı recep ayı ve bu ay içerisinde Regaib Kandili idrak edilecekç Tam tarihi merak eden müminler "Regaib Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?" diye soruyor.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Üç aylar 13 Şubat'ta başlıyor. Regaib Kandili ise 18 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek.
Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok gizemi! Özel ekip kurulduŞanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında bulunan monolit benzeri metal blok gizemini koruyor. Gelen son dakika haberine göre; kentte heyecana yol açan metal bloğun kimler tarafından yerleştirildiğinin tespitine yönelik özel ekibin kurulduğu bildirildi.