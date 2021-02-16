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16.02.2021 - 11:58 |

Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?

Regaip Kandili'nde oruç tutulması ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Bu sene Regaip Kandili 18 Şubat 2021 tarihinde idrak edilecek. Adım adım Müslüman alemi için önemli güne yaklaşırken 'Regaip Kandili'nde kaç gün oruç tutulur?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?

Regaip Kandili orucu kaç gün tutulur? Regaip Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir?

Regaip Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç aylar içerisinde yer alan Regaip Kandili'nde oruç tutacak detayları merak ediyor. Peki Regaip Kandili'nde kaç gün oruç tutulur, fazileti nedir?

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ...

Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.
Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir. Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir. Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

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