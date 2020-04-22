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22.04.2020 - 05:09 |

Replika Nedir? Replika Ürün Ne Anlama Gelir?

Hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan Replika ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Replika nedir ve Replika ürün ne anlama gelir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Replika Nedir? Replika Ürün Ne Anlama Gelir?

Replika Ne Demek?

Replika, İngilizcede bir sanat eserinin kopyası anlamını taşımaktadır. Bir sanat eserine birebir benzeyen eserler replika olarak adlandırılırlar. Dünyanın her yerinde replika eser üreten sanatçılar bulunmaktadır.

Replika eser sunulmasının nedeni, bazı özel sanat eserlerinin tek olmasıdır. Bu eserler genellikle müzelerde sergilenir. Sanat meraklıları, bu özel eserlerin benzerlerine sahip olmak istemeleri replika sanat anlayışını geliştirmiştir. Replika eserler, özellikle heykel ve resim alanında sunulur.

Replika Nedir?

Replika, günümüzde ürünler için de kullanılan bir kavramdır. Orijinal olan ürünlere benzeyen ürünlerin hazırlanması replika olarak adlandırılmaktadır. Son zamanlarda özellikle elektronik alanında üretilen ürünlerde replika önemli bir kavramdır. Cep telefonları başta olmak üzere tablet ve laptop gibi ürünlerin replikaları bulunmaktadır.

Replika ürünler, orijinal olana çok benzemesiyle tercih edilmektedir. Ve aynı zamanda fiyatlarının uygun olması avantajlı bulunmaktadır. Bu sebeple çağımızda replika kavramı önem kazanmaktadır.

Replika TDK Kelime Anlamı

Replika kavramının çağımızda yaygınlaşması, birçok dile girmesini sağlamıştır. Dilimizde de aktif olarak kullanılan bu sözcük Türk Dil Kurumu Tarafından ele alınmaktadır.

TDK sözlüğü replika kelimesinin anlamına yer vermektedir. TDK replika sözcüğünü "birebir aynısı, kopya" şeklinde ele almıştır. Sözcüğü cümle içinde doğru kullanmak için bu anlam esas alınmaktadır.

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