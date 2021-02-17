Resmi tatil günleri | 2021 Dini ve milli bayramlar ne zaman?

2021 yılında bayramlar hangi güne denk gelecek? Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi gün? Milli bayramlar hafta sonuna mı denk geliyor? Resmi tatiller belli oldu. İşte 2021 yılı resmi tatil günleri.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? TATİL KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs 2021. Bayramın birinci günü 13 Mayıs 2021. Bayramın ikinci günü 14 Mayıs 2012. Ramazan Bayramı üçüncü günü 15 Mayıs 2021. 2021 yılı Ramazan Bayramı arefesi Çarşamba gününe denk geliyor. Arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2021 yılı Kurban Bayramı arefesi Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonları ve yarım gün olan Arefe günü de bayram tatiline katıldığı takdirde Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Resmi tatil ile ilgili henüz karar belli olmadı.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI 1 OCAK CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 23 NİSAN CUMA

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 12 MAYIS ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 19 MAYIS ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESİ 19 TEMMUZ PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA

ZAFER BAYRAMI 30 AĞUSTOS PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI 28-29 EKİM PERŞEMBE - CUMA