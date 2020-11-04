MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Restoran ve kafe yasağı nedir, saat kaçta kapanacaklar? Saat 22.00'da kapanacak işletmeler...
ABONE OL
04.11.2020 - 12:48 |

Restoran ve kafe yasağı nedir, saat kaçta kapanacaklar? Saat 22.00'da kapanacak işletmeler...

Restoranlar ve lokantaların kapanış saati ile ilgili yeni bir bilgi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs yeni tedbirlerini açıklandı. Bazı işletmeler saat 22.00'da kapanacaklar. Peki restoran yasağı nedir? Hangi işletmeler saat 22.00'da kapanacaklar?

Restoran ve kafe yasağı nedir, saat kaçta kapanacaklar? Saat 22.00'da kapanacak işletmeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile ilgili yeni tedbirleri dün açıkladı. Restoran ve kafeler ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bazı iletmelerin 22.00'da hizmetlerinin sona ereceği detayı gündeme geldi. Peki hangi işletmeler saat 22.00'da kapanacak, restoran yasağı nedir?

HANGİ İŞLETMELER SAAT 22.00'DA KAPANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı;

"Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."

    Trump'ın "zafer konuşmasını" Ali Çınar yorumladı!ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi, 'Bu seçimi kazandık' dedi. Beyaz Saray'daki o açıklamayı Dış Politika Analisti Ali Çınar, CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor!

    İngiltere'de yaşayan anne, velayetini aldığı çocuğunu istiyor!

    Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

    Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

    Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

    Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

    Son dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu mu? Okullar ne zaman açılacak?

    Son dakika: MEB okulların açılış tarihini duyurdu mu? Okullar ne zaman açılacak?

    Sıradaki Haber