Restoran ve kafe yasağı nedir, saat kaçta kapanacaklar? Saat 22.00'da kapanacak işletmeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile ilgili yeni tedbirleri dün açıkladı. Restoran ve kafeler ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bazı iletmelerin 22.00'da hizmetlerinin sona ereceği detayı gündeme geldi. Peki hangi işletmeler saat 22.00'da kapanacak, restoran yasağı nedir?

HANGİ İŞLETMELER SAAT 22.00'DA KAPANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı;

"Paket servis hariç olmak üzere, lokanta, restoran, hastane ile berber, kuaför, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna, internet cafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir."