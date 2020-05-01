MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Rezil anne tahliye oldu!
ABONE OL
01.05.2020 - 08:26 |

Rezil anne tahliye oldu!

Anne Ö.A. 14 yaşındaki kızını sevgilisi ile birlikte olmaya zorlamış ve çocuğunun çıplak fotoğraflarını erkek arkadaşını göndermişti. Tutuklu yargılanan anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K. hakkında 43’er yıl istenmişti. Mahkeme o anneyle sevgilisini tahliye etti.

Rezil anne tahliye oldu!

Eskişehir’de anne Ö.A., 2019 yılı eylül ayında 3 çocuğunu yanına alarak bir apart otelde sevgilisi H.H.K. ile buluştu. Anne, çocuklarını bir odaya koyduktan sonra diğer odada bekleyen sevgilisinin yanına gitti. Bir süre sonra anne, yan odada bulunan 14 yaşındaki kızını sevgilisinin yanına getirdi. Anne Ö.A., kızının kıyafetlerini çıkartarak sevgilisi birlikte olmasını istedi. H.H.K.’nın istismarına uğrayan mağdur kız, bir süre sonra odayı terk etti. Anne Ö.A., daha sonraki günlerde kızının çıplak fotoğraflarını ve videolarını da sevgilisine gönderdi.

Mağdur kızın okulundaki rehber öğretmenin yargıya başvurması üzerine anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K, 6 Mart’ta tutuklandı. Savcılık, anne ve sevgilisine “Çocuğa karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğine ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetin yoksun bırakma” suçlarından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Haklarında 43’er yıl hapis cezası istendi. Sanık anne Ö.A. ifadesinde, suçunu itiraf ederek skandal olayı bütün ayrıntılarıyla anlatırken, sanık H.H.K. iddiaları reddetti.

BABA İTİRAZ ETTİ

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Nisan’da sanıklar Ö.A. ve H.H.K.’nın aylık tutukluluk incelemesini yaptı. Mahkeme, 48 gün tutuklu kalan ‘sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre nazara alınarak’ adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mağdur kızın babası, tahliye kararının kaldırılması için Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. (Mesut Hasan Benli/Hürriyet)

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rezil anne tahliye oldu!

    Rezil anne tahliye oldu!

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! En güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri için seçenekler

    1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları ve sözleri! En güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri için seçenekler

    Sıradaki Haber