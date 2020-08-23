Rize'de heyelanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

Kentte dün akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmurun ardından dağdan gelen heyelanın tehdit ettiği Dağsu Mahallesi'ndeki bitişik 2 bina tahliye edildi. Binadaki 10 daireden çıkarılan 30 kişi, geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla binaları tehdit eden heyelanın neden olduğu yamaçtaki derin yarık görüntülendi. Binanın 3'üncü katına kadar içeri giren heyelan bir tesis ile ahırı da kullanılamaz hale getirdi. Giriş katların ise balçıkla kaplandığı görüldü. Salarha beldesi yolu üzerinde gece birkaç noktada meydana gelen heyelan sonrası ekipler temizlik çalışması yaptı. Heyelanla elektrik direği ve ağaç sürüklendi. Evlerin altında meydana gelen toprak kayması evleri de tehdit etti. Dün akşam yağmurun şiddetiyle debisi yükselen dereler ise yağmurun etkisini kaybetmesi sonrası normale döndü.
Son dakika: Bakan Koca 'tedbir alalım' diyerek corona virüste son durumu açıkladıSon dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1309 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 257 bin 32, can kaybı 6 bin 102 oldu. Son 24 saatte 801 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu. Bakan Koca mesajında, "Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı.