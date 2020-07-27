Router Nedir, Ne İşe Yarar? Router Nasıl Çalışır, Nasıl Kullanılır?

Router nedir?



Router, farklı cihazları veya ağları birbirine bağlayan ve ağ trafiğini yönlendiren cihazlara verilen isimdir. Türkçe olarak da "yönlendirici" olarak adlandırılır. İki istasyon arası - bu iki bilgisayar veya ağ olabilir - verilerin sorunsuz şekilde iletilmesi ve verinin teslim edileceği yolun belirlenmesi için router cihazları kullanılır. Router, bağlantı kurduğu tüm cihaz ve ağlara IP adresi atayarak bu elemanları tanımlar. Router sayesinde ağdaki bilgisayarlar yollarını bulur ve bir ağdaki IP paketleri diğer bir ağa taşınır. Router kullanıldığında mesafe fark etmeksizin farklı IP gruplarındaki iki veya daha fazla eleman birbirine bağlanır. Bu sayede uzaktaki bir başka cihaz veya ağa yan odadaymış gibi bağlanabilirsiniz.

Router cihazları kablolu veya kablosuz olarak kullanılabilmektedir. Günümüzde artık çoğu yerde Wifi router ile kablosuz bağlantı kurulmaktadır. Bu şekilde router ile ağların bağlantısı ve yönlendirmesi yapılabilmekte, hem de kablosuz internet ağınızın (Wifi) kapsama alanı genişletilmektedir.



Genelde kullanıcılar hem cihazlar ve ağlar arası bağlantı kurabilmek hem de Wifi menzilini genişletmek ve sinyal kalitesini arttırmak için kablosuz router cihazlarını tercih ediyorlar.

Router cihazının modemden farkı nedir?



Router ve modem cihazlarının temel farkı, router yerel ağları birbirine bağlar ancak tek başına internet erişimi sağlamaz. Modem ise internete erişimi sağlayan cihazdır. Routerın internete ulaşması için modeme bağlanması gerekir. Router, bağlı olan her cihaza farklı bir IP atamış olsa da bu cihazlar internete erişirken modeme atanmış olan internet ağının IP adresini kullanırlar.

Daha basit ifade edersek, cihazları ve ağları birbiri arasında kimliklendirerek iletişimlerini sağlayan cihaz routerdır. İnternete açılan kapı ise modemdir.

Modemler aynı ağdaki cihazları birbirine bağlamak gibi bir işlev sunmak zorunda değildir, fakat bazı modemlerde router özelliği de bulunabiliyor. Bu tip cihazlar daha çok içine modem konulmuş routerler olarak tanımlanabilir. Bazı internet servis sağlayıcıları bunları müşterilerine sunabiliyorlar.