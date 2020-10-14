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14.10.2020 - 15:17 |

RTÜK'ten Devlet Bahçeli'ye hakarete ceza

Gelen son dakika haberine göre RTÜK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yapılan hakarete üst düzeyde müeyyide uyguladı.

RTÜK'ten Devlet Bahçeli'ye hakarete ceza

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.

"Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programı değerlendiren Üst Kurul, yayına konuk olarak katılan Mehmet Çilingiroğlu’nun kullandığı ifadeleri inceledi.

RTÜK,  Çilingiroğlu’nun canlı yayında sarf ettiği “ Ankara'nın Tabipler Odası diyor biz de diyor dört bin tane vaka görüyoruz Ankara'da sadece diyor. Oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki,  Tabipler Odası'nı kapatmamız lazım, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmamız lazım. İmparatorluk mu kuruyorsun lan. Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?” şeklindeki ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığını tespit etti.

RTÜK, yayında geçen argo kelime "lan" ifadesinin şahıstan öteye geçerek kurum ve temsil edilenlere yönelik olmasından dolayı küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine vararak yayıncı kuruluşun 6112 sayılı Kanun’un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri,….İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiğini belirledi.

Üst Kurul, Halk TV hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

 

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