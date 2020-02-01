Ruhi Çenet kimdir, Ruhi Çenet öldü mü? Ruhi Çenet kaç yaşında? Nereli?

Ruhi Çenet, Youtube kanalına yüklediği son videolarla yurt genelinde yaşanan olayları yayınladığı görüldü. Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depremi sonrasında da Elazığ'a giderek video çeken Ruhi Çenet, bugünlerde yurt dışına çıkarak Çin'e kadar gittiği ve Corona virüsü araştırmak isteği ile video çekeceğini duyurdu. Buna yönelik sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ruhi Çenet, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi. Peki Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında? Ruhi Çenet nereli? Ruhi Çenet öldü mü?

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Aydınlıdır.

Üniversite eğitimini Hindistan'da tamamladı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2011 senesinde Youtube platformu için video üretmeye başladı.