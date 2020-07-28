Ruhi Çenet tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Ruhi Çenet kimdir?

Ruhi Çenet'in yayınladığı Adana Hürriyet Mahallesi videosunda suçu ve suçluyu övdüğü gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Çenet daha sonra videoyu kaldırırken hakkındaki son durum takipçileri tarafından merak ediliyor.

RUHİ ÇENET TUTUKLANDI MI?

Ruhi Çenet'in tutuklandığına dair henüz bir bilgi gelmiş değil. Ünlü Yotuber'ın sosyal medya hesaplarından henüz bilgi doğrulanamadı.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi, Çenet, 1990'da Aydın’da dünyaya geldi. Öğrenim hayatını devam etmek için Hindistan’a gitti ve uzun süre bu ülkede kaldı. Video bloglarında Hindistan’da okumasının onun için önemli olduğunu ve tüm parasıyla bu ülkeyi gezmeye çalıştığını söylüyor. Videolarını ilk olarak Hindistan’da hazırlayıp, yayınlamaya başlasa da daha sonra İstanbul’a taşınıyor.

“Ruhi Çenet Videoları” önemli çünkü onları değerli kılan özellikleri bilgi verici olmaları. Çenet, YouTube kanalıyla yaptığı araştırmaları, öğrendiği bilgileri ilgi çekici bir üslupla sunuyor.

Abonelerine bilgi verici, ufuk açıcı ve bazen de “korkutucu” videolar sunan Çenet’in şu anda 2 YouTube kanalı bulunuyor. “Ruhi Çenet Videoları” adlı ilk kanalının 2 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Kanal bugüne kadar yaklaşık 200 milyon izlenme sayısına ulaşmış durumda.