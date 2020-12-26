MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ruslar Ayn İsa’ya yeni bir üs kurdu
ABONE OL
26.12.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

Ruslar Ayn İsa’ya yeni bir üs kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinin, terör örgütü YPG/PKK denetimindeki Ayn İsa’ya yönelik saldırıları yoğunlaşırken, kentin Esad yönetimine teslim edilmesi için Rusya’nın örgüt üzerindeki baskısı sürüyor.

Ruslar Ayn İsa’ya yeni bir üs kurdu
NAMIK DURUKAN Ankara

Rusya, bu kapsamda ilçenin güneyinde yeni bir askeri üs inşa etmeye başladı.

Yoğun çatışmalar

SMO grupları, Ayn İsa’ya yönelik harekât hazırlığı yaparken, TSK’nın da aktif destek sunacağı bildirildi. Telabyad’ın doğu ve batısı ile Ayn İsa merkezi ve köylerine yönelik üç cepheden sürdürülen SMO saldırısına TSK, top atışları ile destek oluyor. SMO grupları bu destek ile Ayn İsa merkezine ilerlemeye çalışıyor. Çatışmalar, Ayn İsa merkez ve köyleriyle, ilçeden geçen  M4 karayolu üzerinde yoğunlaşıyor. Ayn İsa’ya kısa süre önce takviye güç sevk eden Rusya, ilçenin stratejik kesimlerine kontrol noktaları kurdu. Esad yönetimi de bölgeye tümen düzeyinde takviye güç ve silah sevk etti. Kamışlı bölgesinden sevk yapılırken, ilçenin güneyindeki Kalata köyüne yeni bir askeri üs inşa edilmeye başlandı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarına karşılık SMO hatlarına sızma eylemini önlemek amacıyla TSK tarafından bölgedeki temas hatlarına termal güvenlik kameraları yerleştirildi.

Termal kameraların stratejjik önemdeki M4 karayolundaki hareketlenmeleri de yakından izlemesinin bölgedeki SMO gruplarının savunmasını güçlendirdi. Kameralar sayesinde terör örgütü YPG/PKK’nın 9 sızma girişimi engellenerek 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

Yılbaşı için ağaç dikme önerisi

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Milyonları kapsıyor, o borçlar siliniyor! Parayı geri alamazsınız…

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

Türkiye'de korona aşılaması ne zaman başlayacak?

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

CHP’li vekile şantaj yapanlar tutuklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet