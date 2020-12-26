Ruslar Ayn İsa’ya yeni bir üs kurdu

Rusya, bu kapsamda ilçenin güneyinde yeni bir askeri üs inşa etmeye başladı.

Yoğun çatışmalar

SMO grupları, Ayn İsa’ya yönelik harekât hazırlığı yaparken, TSK’nın da aktif destek sunacağı bildirildi. Telabyad’ın doğu ve batısı ile Ayn İsa merkezi ve köylerine yönelik üç cepheden sürdürülen SMO saldırısına TSK, top atışları ile destek oluyor. SMO grupları bu destek ile Ayn İsa merkezine ilerlemeye çalışıyor. Çatışmalar, Ayn İsa merkez ve köyleriyle, ilçeden geçen M4 karayolu üzerinde yoğunlaşıyor. Ayn İsa’ya kısa süre önce takviye güç sevk eden Rusya, ilçenin stratejik kesimlerine kontrol noktaları kurdu. Esad yönetimi de bölgeye tümen düzeyinde takviye güç ve silah sevk etti. Kamışlı bölgesinden sevk yapılırken, ilçenin güneyindeki Kalata köyüne yeni bir askeri üs inşa edilmeye başlandı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın saldırılarına karşılık SMO hatlarına sızma eylemini önlemek amacıyla TSK tarafından bölgedeki temas hatlarına termal güvenlik kameraları yerleştirildi.

Termal kameraların stratejjik önemdeki M4 karayolundaki hareketlenmeleri de yakından izlemesinin bölgedeki SMO gruplarının savunmasını güçlendirdi. Kameralar sayesinde terör örgütü YPG/PKK’nın 9 sızma girişimi engellenerek 25 terörist etkisiz hale getirildi.