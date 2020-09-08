Ş Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Ş Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde ilk harfi Ş olan iki şehir bulunuyor. İki şehir de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.



Ş Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Şırnak: Hakkari, Mardin ve Siirt ile kara sınırı bulunan Şırnak'ın güneyinde Irak ve Suriye yer alır. Köklü bir geçmişe sahip olan şehrin eski adı ise Şehr-i Nuh'tur. 1.864 kilometrekarelik bir alana sahip olan kentin nüfusu yaklaşık 530 bindir. Şırnak'ta yetiştirilen tarım ürünlerinin başında ise pamuk ve üzüm geliyor.



2- Şanlıurfa: Şehrin eski adı Urfa'dır. Kurtuluş Savaşında gösterilen olağanüstü mücadeleden sonra 1920 yılında adı Şanlıurfa olarak değiştirilmiştir. Şehrin nüfusu yaklaşık 2 milyon 100 bindir. Türkiye'nin en kalabalık 8. şehri olan Şanlıurfa'nın 4 il ve 1 ülkeyle kara sınırı bulunuyor. Sınır komşusu olduğu iller Diyarbakır, Adıyaman, Mardin ve Gaziantep'tir. Şanlıurfa'nın güneyinde ise Suriye yer alıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan kentin yüz ölçümü ise 18.584 kilometrekaredir.



Ş Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Şili: Dünyada Ş harfi ile başlayan tek ülke Şili'dir. Şili, 18 Eylül 1810 tarihinde kuruldu. Toplam 756.945 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ülkenin güneyinde Arjantin yer alır. Diğer sınır komşuları ise Peu ve Bolivya'dır. Şili'de en fazla yetiştirilen ve ihraç edilen ürünler arasında şeker pancarı, kahve, patates ve arpa yer alır. Resmi olmayan rakamlara göre Şili'nin nüfusu 18 milyon 730 bindir. Şili'nin en çok ziyaret edilen yerleri şunlardır: Horn Burnu, De Armas Plazası, Santa Lucia Tepesi ve El Tatio Gayzeri. San Cristopal Tepesi ve Torres Del Paine Milli Parkı da Şili'nin sınırları içerisinde yer almaktadır.



Şili'nin Başkenti: Santiago

Ş Harfiyle Başlayan Şehirler

Şangay ve Şenyang - Çin Halk Cumhuriyeti

Şam - Suriye

Şamahı Rayonu ve Şeki - Azerbaycan

Şalalah ve Şuhar - Umman

Şupaşkar - Rusya

Şur - Lübnan

Şumnu - Bulgaristan