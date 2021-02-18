SABİM 184 nedir? SABİM şikayet hattı - SABİM WhatsApp Danışma Hattı

SABİM hattı nedir? SABİM'de ne yapılır? Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan SABİM hattı ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte SABİM ile ilgili merak edilenler.

SABİM 184 HATTI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan SABİM 184 hattı 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Vatandaşlar istediği saatte güvenilir ve güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Ayrıca "0541 888 0184" numaralı Whatsapp hattı üzerinden de iletişim sağlanabiliyor. SABİM 184 ile koronavirüs ile ilgili tüm gelişmeler ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak mümkün.

SABİM GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

SABİM'DE NELER VAR?

Merak edilen soru başlıklarına ilişkin de konu başlıkları numaraları tuşlanarak Kovid-19 hakkındaki doğru, güncel bilgilere ulaşılabiliyor.

Telefon ekranına şu konu başlıkları geliyor:

"- Koronavirüs'ten korunmak için yapılabilecekler

- Koronavirüs hakkında genel bilgi videoları

- Koronavirüs'ten korunma yolları videoları

- Uzman görüşleri videoları

- Kamu spotları

- Kitapçık, afiş ve el ilanı

- Biz Bize Yeteriz Türkiyem Bağış Kampanyası"

Bu konu başlıklarının altında da her bir konuyla ilgili numaralandırılmış birbirinden farklı bilgiler yer alıyor.

BAKAN KOCA SABİM AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı dolandırıcılarına karşı uyardı. Twitter'dan paylaşım yapan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı

Dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaran Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin.