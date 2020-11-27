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27.11.2020 - 11:12 |

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı 2020 tercih başvuruları ne zaman? ÖSYM duyurdu: Tarihler belirlendi

Geçtiğimiz tarihlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 12 bin sağlık personelinin alınacağı duyurulmuştu. Adaylar ise o günden bugüne kadar sık sık araştırmalarda bulunuyordu. Bugün ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise konuya ilişkin açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı tercih tarihleri belirlendi. Adaylar ise meraklı arayışa başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı 2020 tercih başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı 2020 tercih başvuruları ne zaman? ÖSYM duyurdu: Tarihler belirlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sağlık personeli alımının olacağını duyurmuştu. 12 Bin olarak belirlenen sağlık personeli alımı adayları heyecanlandırdı. Başvuru yapmak için sabırsızlananlar tercihlerin ne zaman başlayacağın öğrenmek istiyor. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı 2020 tercih başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM'nin belirlediği o günler...

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ HANGİ BÖLÜMLERE ALINACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce alınacağı açıklanan 12 bin sağlık personelinin

7 bininin hemşire
bin 700’ünün ebe
2 bin 864’ünün sağlık teknikeri/teknisyeni, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

12 BİN SAĞLIK PERSONEL ALIMI 2020 TERCİH - BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." dedi.

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