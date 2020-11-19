Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı nedir? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı gerçekleştirilecek. 12 bin personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasının detayları merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman ve nasıl olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bakan Koca, sağlık personeli alımlarına ilişkin de "Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor. Bununla ilgili 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2 bin 864 sağlık teknisyeni gibi devam ediyor." bilgisini verdi.