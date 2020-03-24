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24.03.2020 - 13:11 |

Sağlık çalışanları (personeli) ek ödeme ücreti ne kadar? Ne zaman verilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek sağlık çalışanlarına müjdeli bir haber vermişti. Bakan Koca, "Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık çalışanlarımıza 32 bin personel dahil ediyoruz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum." demişti. Bu gelişme sonrası Sağlık çalışanları ek ödeme ücreti ne kadar? Ne zaman verilecek? sorusu gündem oldu.

Sağlık çalışanları (personeli) ek ödeme ücreti ne kadar? Ne zaman verilecek?

 

Corona virüsü nedeniyle sağlık çalışanları takdire şayan bir iş çıkarıyor. Ellerinden geleni ardına koymayan sağlık çalışanlarına dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müdeli bir haber geldi. Bakan Koca sağlık personellerine ek ödeme yapılacağını belirti. Bu gelişmenin ardından Sağlık çalışanları ek ödeme ücreti ne kadar? Ne zaman verilecek? soruları sorulamaya başlandı.

İŞTE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILACAK EK ÖDEMELER

Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu.

İşte yapılacak ek ödemeler...

Doktor: (1/4) 6 bin TL

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri: (1/4) 1625 TL

Ön lisans: 1260 TL

Lise (2/3): 505 TL

(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)

Tepki çeken görüntüler sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamaSosyal medyada dün akşam yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekmişti. İçişleri Bakanlığı görüntülerle ilgili açıklama yaptı.
daha fazla video için

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