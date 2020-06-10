Sağlık turizminde ilk hastalar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığımızı kapayacağız” dediği sağlık turizminde Türkiye, önemli bir değişiklik daha yaptı. Böylece hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerin, “Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MR) olmalıdır” ve, “Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olmalıdır” hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca, hasta ve refakatçiler Mersin Taşucu Limanı, Karasu Port Limanı’ndan Türkiye’ye giriş yapabilecek.



Bazı tedbirler değiştirildi



Sağlık Bakanlığı, 20 Mayıs’ta yeniden başlayan sağlık turizminde, hastalar ve refakatçileri için alınacak bazı tedbirlerde değişikliğe gitti. Daha önce bakanlıkça sağlık turizminde hasta ve refakatçi kabul edecek hastaneler ile ilgili şartlar belirlenmişti.

Bu şartlar arasında bu hastanelerin bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans olması ve bünyesinde üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olması şartı da yer alıyordu. Söz konusu değişiklikle hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastaneler için aranan, “Bünyesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans olmalıdır” ve, “Üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi olmalıdır” hükümleri yürürlükten kaldırıldı.



Limanlar hastalara açıldı



Hasta ve refakatçilerin Türkiye’ye giriş yapabilecekleri sınır kapılarına da yenileri eklendi. Daha önce yayımlanan genelgede, hasta ve refakatçilerin hava yoluyla; İstanbul Hava Limanı, İstanbul Atatürk Hava Limanı, İstanbul Sabiha Gökçen Hava Limanı, Ankara Esenboğa Hava Limanı, Antalya Hava Limanı’nı kullanabileceği belirtilmişti. Bakanlık; İzmir Adnan Menderes Hava Limanı, Adana Hava Limanı’nı da sağlık turizmine dahil etti.



Bakanlık karayolunda ise değişiklik yapmadı. Kara yoluyla hasta ve refakatçiler, Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı, Habur Hudut Kapısı’ndan giriş yapabilecek. Bakanlık deniz yolunu da sağlık turizmine dahil etti. Deniz yoluyla; Mersin Taşucu Limanı, Karasu Port Limanı’ndan hasta ve refakatçiler, Türkiye’ye giriş yapabilecek.

Charter Uçuş Projesi hayata geçiriliyor



Yakın zamanda Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi A.Ş (USHAŞ) tarafından Charter Uçuş Projesi de hayata geçirilecek. Bu kapsamda, USHAŞ tarafından hastanelere duyuru gönderildi. Duyuru ile projeden yararlanak isteyen hastanelerin taleplerini belirtmeleri istendi. Duyuruda, şöyle denildi:



“USHAŞ, hastanelerin 10 Haziran 2020’ye kadar son konfirmasyonlarını isteyecektir. Son konfirmasyona kadar depozito iadesi mümkün olabilecek; fakat 10 Haziran 2020’de istenecek son konfirmasyon sonrasında depozito iadesi, diğer işletmeleri mağdur etmeme adına olamayacaktır. USHAŞ, 12 Haziran 2020’de charter uçuş final konfirmasyonunu THY’ye iletecek ve 22 Haziran 2020 kalkış tarihli uçuş rezerv edilmiş olacaktır.”